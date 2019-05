Hyvä olo

Yksi harjoitus riittää kohentamaan koko kroppaa, sanoo Madonnaakin ohjannut Eddie Stern

https://www.is.fi/haku/?query=madonnan





Liikettä hengityksen tahtiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joogassa voidaan käyttää kehoa, mikä on tärkeää, koska esimerkiksi muisti, kokemukset ja tunteet sijaitsevat siellä.

Hermosto tasapainoon





Täsmähoitoa









Joukkoenergiaa





Sopii jokaiselle

Joogan 5 hyötyä

Lievittää stressiä ja ehkäisee loppuunpalamista – syvä ja hidas hengitys tasapainottaa hermostoa. Parantaa unta. Meditaatio- ja hengitysharjoitukset rauhoittavat ja voivat auttaa unensaannissa. Tekee hyvää sydän- ja aivoterveydelle, esimerkiksi madaltaa verenpainetta. Auttaa löytämään selkeyttä ja tarkoitusta omaan elämään. Kohentaa kuntoa ja lisää liikkuvuutta sekä voimaa.