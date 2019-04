Kääntyvätkö olkapääsi eteenpäin? Korjaa etukumara ryhti ja elvytä lihakset tällä jumpalla – ehkäiset hartiajumeja

Hyvä olo

Kääntyvätkö olkapääsi eteenpäin? Korjaa etukumara ryhti ja elvytä lihakset tällä jumpalla – ehkäiset hartiajum

Katso yllä olevalta videolta lihaksia elvyttävä ryhtijumppa.

Jumppa kohentaa ryhtiä ja parantaa ylävartalon liikkuvuutta

Ryhtijumpan liikkeet:

1. Rintalihaksen venytys maaten

2. Lapapunnerrus

3. Rintarangan kierto

4. Vipunosto sivulle





