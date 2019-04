Hyvä olo

Oletko henkisesti enemmän itä- vai länsisuomalainen? 7 kysymystä paljastaa, kumpaan leiriin kuulut













<section><h2><p>Itä- vai länsisuomalainen?</p></h2></section><section><h2><p>Itään vetää</p></h2><p><p>Olisitkohan enemmän kotonasi itäisessä kuin läntisessä Suomessa? Suattaa se olla niin, vaikka suattaa se olla toisinnii.</p><p><em>(Itäsuomalaiset hemmottelevat itseään ja läheisiään ja nauravat useammin kuin länsisuomalaiset (selvitys vuodelta 2014). Tuima tarkoittaa idässä vähäsuolaista, lännessä liian suolaista. ’En kehtaa’ tarkoittaa idässä ’en viitsi’, lännessä ’minua ujostuttaa’. Muikku on järvikala, silakka merikala.)</em></p></p></section><section><h3><p>Länteen päin</p></h3><p><p>Suoraan sanottuna tunnet olosi kotoisemmaksi suoraan sanovien länsisuomalaisten parissa.</p><p><em>(Länsisuomalaiset hemmottelevat itseään ja läheisiään ja nauravat harvemmin kuin itäsuomalaiset (selvitys vuodelta 2014). Tuima tarkoittaa lännessä liian suolaista, idässä vähäsuolaista. ’En kehtaa’ tarkoittaa lännessä ’minua ujostuttaa’, idässä ’en viitsi’. Silakka on merikala, muikku järvikala.)</em></p></p></section><section><h2><p>Miten toteutat elämässäsi sanontaa ”nauru pidentää ikää”?</p></h2></section><section><h3><p>Ystäväsi on käynyt kampaajalta värjäyttämässä tukkansa... hm, kiinnostavalla värillä, joka ei sovi hänelle yhtään. Miten kommentoit?</p></h3></section><section><h3><p>Silakkapihvit vai paistetut muikut?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka usein hemmottelet itseäsi?</p></h3></section><section><h3><p>Entä kuinka usein hemmottelet rakkaimpiasi?</p></h3></section><section><h3><p>Jos soppa on tuimaa, mitä teet?</p></h3></section><section><h3><p>Pyydät ystävää seuraksesi oopperaan, mutta hän vastaa: ”En kehtaa.” Mitä ajattelet siitä?</p></h3></section>





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/sovitko-yhteen-hamalaisen-tai-vaikka-pohjanmaalaisen-kanssa-testaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/ristus-notta-komia-12-syyta-joiden-vuoksi-pohjalainen-paras?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/saatko-oikein-edes-puolet-tee-testi-ja-selvita-kuinka-hyvin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/13-syyta-joiden-vuoksi-karjalainen-paras-puoliso?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/saatko-oikein-kaikki-9-testaa-miten-hyvin-tunnet-suomen-sijamuodot?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset