Hyvä olo

Jäitkö koukkuun someen? Näistä merkeistä pitäisi jo huolestua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Sietokyky on lisääntynyt

2. Tunnet vieroitusoireita

3. Pakenet someen

4. Somen käytöstä on tullut pysyvää

5. Keskittyminen on vaikeaa

6. Läheiset huomauttelevat

Somen haitat tulevat kiertoteitse

Rajoita käyttöä näin