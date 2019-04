Nyt tärähti käsilläkävelyssä rikki 80 metrin haamuraja! Patrik, 15, ja Kiira, 11, panivat tuulemaan Jyväskylässä

Hyvä olo

Nyt tärähti käsilläkävelyssä rikki 80 metrin haamuraja! Patrik, 15, ja Kiira, 11, panivat tuulemaan Jyväskyläs

Yllä olevasta videosta voit katsoa videon Jyväskylän ennätystenmurskajaisista.

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006011099.html





Telinevoimistelijoiden lempilaji

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Suomen voimistelun huippulupaus













1 600 voimistelijan massat