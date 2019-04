Hyvä olo

”En muistanut yksinkertaisia sanoja” – onko sinunkin arkesi tällaista? Tunnista selvät uupumisen merkit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Työstä oli luovuttava

”Rytinällä alas”





Surutyötä





Vertaistukea

Uskalla pysähtyä

Tavoitteeni on se, että olisi siistiä mennä hakemaan apua. – mental health coach Heli Rautjärvi

Heivaa häpeä

”Lounaspalaveri-indikaattori”