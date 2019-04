Elämän tarkoitus on tärkeää myös nuorten hyvinvoinnille – pessimistinen elämänasenne voi puolestaan altistaa masennukselle

Hyvä olo

Elämänsä mielekkääksi kokevat nuoret ovat usein muiltakin osin hyvinvoivia ja todennäköisesti myös pitävät huolta terveydestään. Olennaista on kokemus siitä, että elämällä on jokin tarkoitus ja tavoite.Samansuuntaisia tuloksia on aikuisväestöstä, mutta nuoria ja nuoria aikuisia koskevat havainnot ovat vähäisempiä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin noin 7 000 keskimäärin 23-vuotiaan terveystietoja, jotka kerättiin vuosina 2007–2013.Osallistujat, jotka kokivat elämällään olevan tarkoitus ja suunta, olivat muita todennäköisemmin tyytyväisiä ja positiivisia, heillä oli hyvä itsetunto ja tasapainoinen tunne-elämä. He olivat myös terveystietoisempia, mutta tämä ei näkynyt fyysisessä terveydessä näin nuorilla ja näin lyhyessä seurannassa.Analyysin perusteella vaikuttaisi siltä, että elämän suunnan ja tarkoituksen löytävät voivat paremmin, mutta yhtä lailla hyvinvoivat, terveet ja positiiviset myös todennäköisemmin löytävät elämälleen suunnan. Tässä tutkimuksessa monille tärkeitä olivat hyvä suhde vanhempiin sekä uskonto.Ihmisen asenne ja suhtautuminen elämän tapahtumiin voi tutkimusten mukaan vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen. Optimismi on yhdistetty muun muassa pienempään vaaraan sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään. Pessimistinen elämänasenne voi puolestaan altistaa muun muassa masennukselle.Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.