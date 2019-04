Hyvä olo

Huomaatko pienimmätkin muutokset toisen ilmeissä ja äänensävyssä? 3 ominaisuutta paljastaa, oletko tunneherkkä

Tunneherkkyyden ominaisuuksia

Tunteet viriävät herkästi: pienetkin asiat aiheuttavat tunnereaktion (sensitiivisyys). Tunnereaktio on voimakas (intensiivisyys). Tunteiden laantuminen on hidasta, tunnereaktiot voivat kestää useiden päivien ajan.

Ei vain vähän surullinen, vaan täysin murtunut

Onko tunneherkkyys ongelma?