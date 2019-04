Radiojuontaja Sanna Mämmi joutui 5-vuotiaana pahoinpidellyksi, mutta muisti sen vasta aikuisena – syy ”kaaokselle” löytyi

Hyvä olo

Radiojuontaja Sanna Mämmi joutui 5-vuotiaana pahoinpidellyksi, mutta muisti sen vasta aikuisena – syy ”kaaokse

Parempaa stressinhallintaa

Elämäni on muuttunut ihan täydellisesti, vaikka olen oikeastaan vain löytänyt itseni.

Mindfulness ei ole hömppää

Keskittymistä voi harjoitella vaikka luonnossa

Onko mielesi levoton? 5 merkkiä

Tylsistyy, saa avaamaan verkkokaupan ja tekemään vähän väliä ostoksia, vaikka et oikeastaan tarvitse mitään. Vie sinut keittiöön tekemään voileipiä, syömään suklaata, napsimaan sipsejä, oliiveja ja eiliset ruoantähteet, vaikka ei ole nälkä. Ohjaa ottamaan kännykän monta kertaa käteen ja selaamaan sometilejä, vaikka juttelet ystäväsi kanssa. Saa ajattelemaan jatkuvasti shoppailua, alkoholia tai sokeria. Estää sinua istumasta rauhallisesti, koska levottomuus tai tylsistyminen pakottaa sinut tekemään jatkuvasti jotain.