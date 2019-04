Hyvä olo

Opi tekniikka, jolla nukahdat päiväunille missä ja milloin vain

Harjoittele nukahtamista näin:

Rentouta kasvojesi lihakset mukaan lukien kieli, leuka sekä silmien ympärillä olevat lihakset. Yksi tapa tehdä tämä on ensin venyttää ja sitten kurtistaa kasvoja voimakkaasti painamalla kieltä samanaikaisesti kitalakea vasten ja päästää sitten pään lihakset rentoutumaan. Anna hartioiden laskeutua niin alas kuin vain mahdollista ja jatka rentouttamista käsivarsien yläosista alaosiin puoli kerrallaan. Hengitä ulos, rentouta rintakehäsi ja etene siitä jalkoihin reisistä alkaen. Yritä sitten tyhjentää mielesi täysin seuraavan noin kymmenen sekunnin aikana. Ajattele sen jälkeen yhtä seuraavista mielikuvista: