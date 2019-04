Isorintaiset naiset kertovat nyt, miten kiusallisia tilanteita kookkaat rinnat aiheuttavat: ”Katse on koko ajan tisseissä”

Hyvä olo

Isorintaiset naiset kertovat nyt, miten kiusallisia tilanteita kookkaat rinnat aiheuttavat: ”Katse on koko aja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Pukeutuminen ei ole helppo pala kakkua

2. Epämiellyttävä kommentointi ja katseet piinaavat

3. Isot rinnat vaikuttavat mielialaan

4. Kivut rajoittavat elämää

Mutta onneksi on iloakin!

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/poikaripset-ja-6-muuta-vuoden-2018-kauneustrendia-joita-odotamme-innolla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/janni_hussi_tasta_syysta_en_ikina_ota_silikoneja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/tunnistatko-rintasyovan-kaikki-oireet-katso-nerokas-kuva-joka-voi-auttaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/muoti/10-liivikikkaa-jotka-jokainen-rintsikoita-kayttava-haluaa-tietaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article