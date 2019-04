Hyvä olo

Luuletko pääseväsi eroon niska-hartiajumista venyttelemällä? Tee mieluummin tämä yksinkertainen liike

Aloita viemällä leuka rintaan ja kääntämällä hartiat sisäkiertoon

Pyöristä selkää nikama nikamalta, pyri luomaan tasainen kaari

Suorista alhaalla selkä, pidä hartiat samalla tasolla

Suorista rankaa ylös tullessa nikama nikamalta ja avaa rintakehää liikkeen lopussa













Tiedätkö, miltä kropassasi tuntuu?

Pystytkö nostamaan ongelmitta kätesi suorana pään yläpuolelle?

Pystytkö laskeutumaan alas kyykkyyn ja olemaan siellä vaikkapa useampia minuutteja ilman epämiellyttäviä tuntemuksia?

Onko sinulla kipuja niskan tai alaselän alueella?

Tuntuuko takareisissä jatkuvaa kireyttä?

Entäs lonkankoukistajat ja lantion alue?