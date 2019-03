Hyvä olo

Leeni, 36, päätyi Tampereelta Lontoon hienostopiireihin ja lopulta Ghanaan taidekauppiaaksi

Aurinko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ennen Afrikkaan

Pidin itseäni onnekkaana, kun sain myydä Lontoon hienoille rouville kalliita vaatteita.









Beninissä





Ghana on vakaa maa, jossa rakennetaan koko ajan uutta. Suomi voisi viedä sinne korkeaa teknologiaa ja ennen kaikkea koulutusjärjestelmäänsä.













Kuusi viime