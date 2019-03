Hyvä olo

Vartissa terveempi ja toimivampi keho – tee viiden liikkeen helppo treeni vaikka omassa olohuoneessa

Jokaiselle sopiva

Salille vai omaan olkkariin?

Joka päivä liikettä

Viiden liikkeen kehonpainotreeni

Tee jokaista liikettä rauhallisesti 30–40 sekuntia.

Pidä sen jälkeen pieni tauko ennen siirtymistä seuraavaan liikkeeseen.

Kun olet tehnyt kaikki 5 liikettä, pidä 1–2 minuutin tauko.

Toista 3 kierrosta.