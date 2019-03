Hyvä olo

Unohteletko usein asioita? Onnittelut, saatatkin olla älykäs – katso myös 4 muuta älystä kielivää piirrettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Sekainen työpöytä

2. Huumorintaju

3. Laiskuus

4. Kiroilu

Miten muut näkevät älykkyytesi?

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/kyky-lahtea-baarista-ajoissa-kotiin-ja-9-muuta-tilannetta-joissa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/karoliina-parisuhteessa-huippualykkaan-mensan-jasenen-kanssa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/mieli/oletko-henkisesti-vahva-8-asiaa-joita-henkisesti-vahvat-ihmiset-eivat-tee?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/aarimmaisen-helppo-muistikikka-loytyi-tassa-tutkitusti-paras-keino-painaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/mieli/oletko-oikeasti-introvertti-jos-tykkaat-tehda-nama-9-asiaa-yksin-homma?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset