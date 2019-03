Hyvä olo

Koko kropan nopea tehotreeni! 7 liikettä, ei laitteita: Rasva palaa ja koko keho saa kyytiä

Katso artikkelin yllä olevalta videolta napakka kokovartalotreeni, joka muokkaa koko kroppaa.





7 liikkeen treeni

Kyykky – vahvistaa jalkoja ja keskivartaloa. Burpee – hyvä yleisliike, joka nostattaa sykettä ja kasvattaa energiankulutusta. Askelkyykky -hyppy – vahvistaa etureisiä, takareisiä ja pakaroita. Punnerrus / punnerrus polvet maassa – vaatii monipuolista lihastyötä. Parantaa ryhtiä ja keskivartalon hallintaa sekä ehkäisee alaselän kipuja. Polven nostojuoksu – sykettä nostattava liike, joka kehittää erityisesti pohjelihaksia ja lonkankoukistajia. Suicide plank – perinteinen lankku keskivartalon ja ryhdin parantamiseen yhdistettynä punnerrukseen. Selänojennus lattialla – lisää liikkuvuutta ja kehittää pakaroita sekä selän ojentajalihaksia.





Tee treeni näin

Tee jokaista liikettä 30 sekuntia putkeen

Lepää liikkeiden välissä 15 sekuntia

Pidä jokaisen kierroksen päätteeksi minuutin lepo

Vedä kuntotasostasi riippuen 2–5 kierrosta

