Hyvä olo

Liisa Uusitalo-Arola uupui ruuhkavuosissa ja kertoo nyt, missä kohtaa hälytyskellojen pitäisi soida

Uupumus vaikea selättää





Monia syitä

Tunnista hälytysmerkit

Tekeminen muuttuu suorittamiseksi. Siinä ei enää ole iloa. Motivaatio ja voimat hiipuvat. Luovuus kuihtuu, ja määrä alkaa korvata työssä laadun. Työ tuottaa jatkuvasti ristiriitaisia tunteita. Huomaat ehkä koko ajan miettiväsi, lähteäkö vai jäädä. Pääsisitpä edes sairauslomalle! Jaksat ällistyttävän hyvin. Saat paljon aikaan, vaikka olet iloton. Ihmettelet ehkä itsekin, millainen superihminen oletkaan. Olet jatkuvasti väsynyt. Väsymyksen rinnalle kehittyy joukko muita oireita, kuten univaikeuksia, keskittymisongelmia, vatsa- ja selkäkipuja, pitkittyneitä flunssia. Lepo ei enää virkistä. Siihen ei riitä viikonloppu ja lomatkin menevät toipumiseen. Mielialasi notkahtaa. Tunnet itsesi ahdistuneeksi ja masentuneeksi yhä useammin. Mikään ei tunnu miltään. Et nauti asioista ja suhtaudut asioihin kyynisesti ja pessimistisesti.

Kuminauhakin katkeaa

Peli poikki