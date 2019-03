Hyvä olo

Unitutkija tarjoaa kikan uniongelmista kärsiville: annostele sopiva määrä valoa joka päivä

Päivänvalo on nukkumisrytmin sääntelyn avain.

Annostele aurinkoa

Liiku, mutta vältä reipasta liikuntaa myöhään illalla

Vältä kofeiinia – sen haihtuminen elimistöstä saattaa kestää jopa kahdeksan tuntia

Älä syö raskaasti myöhään illalla

Nokkaunet voivat kohentaa oloa, mutta myöhäiset iltapäiväunet voivat vaikeuttaa illalla nukahtamista

Heivaa tekniset laitteet pois makuuhuoneesta

Rentoudu ennen nukkumana menoa; lue tai kuuntele vaikka musiikkia

Yritä olla ulkona päivänpaisteessa vähintään puoli tuntia joka päivä