Hyvä olo

Kokeile lempeää kylkivenytystä kotisohvalla – ja voit saada helpotusta selkäkipuihin

Lämmittele ennen liikuntaa

Olen opettanut itseni venyttelemään aina katsoessani sohvalla televisiota. Huomion kun kiinnittää televisioon niin venytyksiä jaksaa pitääkin.

Tarkista työasentosi

Kokeile lempeää kylkivenytystä





Vahvista lihaksia

Pari kertaa viikossa on jo plussaa