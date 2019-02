Hyvä olo

Mitä ihmettä! 10-vuotiaat voimistelijatytöt Evelin ja Saana järjestivät käsilläkävelyn SE-murskajaiset

Oheisella videolla on molempien tyttöjen riemukas SE-veto.





Ensin oli Saanan vuoro









Evelin pani paremmaksi









”Kevyitä, riittävästi voimaa”





Mönkkönen: ”Satanen menee rikki”

Lue lisää: Jari Mönkkönen kertoo käsilläkävelyn fyysisistä vaatimuksista. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006003209.html

Ilta-Sanomat haastaa Suomen hurjat käsilläkävelijät näyttämään voimansa. Miehet ja naiset, kuka aikoo rikkoa Evelin Veistelehdon 65,70 metrin epävirallisen SE:n, lähettäköön sähköpostia osoitteeseen antti.virolainen@is.fi.