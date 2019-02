Yksi kuva voi paljastaa selkäkipusi syyn – se oli Pasille oivallus, jonka jälkeen hän sai viimein selkänsä kuntoon

Hyvä olo

Yksi kuva voi paljastaa selkäkipusi syyn – se oli Pasille oivallus, jonka jälkeen hän sai viimein selkänsä kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tasapaino kaikki kaikessa

Lisää liikettä





Selkävaivat yleisiä

Yhteistyötä yli rajojen, kiitos

Harjoitus: katso peiliin oletko hyvässä asennossa

Onko toinen olkapää alempana kuin toinen?

Ovatko toisen jalan varpaat edempänä kuin toisen?

Onko toinen jalka kehon keskilinjasta ulompana kuin toinen?

Kääntyykö nilkka ja/tai polvi enemmän sisään toisesta jalasta?

Ovatko kyljet epäsymmetriset?

Onko pää keskiviivasta vinossa?





Jos olet vinossa