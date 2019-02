Hyvä olo

Oletko ihan sohvaperuna? Näillä neuvoilla pääset liikkeelle: ”Terveyshyötyjä saa jo yhdestä kerrasta”

Kokeile!

Valitse valmentaja huolella

Lihaskivut kuuluvat asiaan

Muista säännöllisyys

Yhdistä

Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä ainakin kaksi tuntia 30 minuuttia reippaasti TAI tunti ja 15 minuuttia rasittavasti.

Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin kaksi kertaa viikossa.