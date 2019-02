Hyvä olo

9 viikon leuanvetohaaste! Katso ohjelma, jolla saat tuloksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso treeni ja oikeat liiketekniikat videolta!

Muista palautuminen

9 viikon ohjelma

Tee harjoitus 2 kertaa viikossa

Lämmittele ensin 2–3 minuuttia esimerkiksi soutaen ja tee viitisen minuuttia dynaamisia venytyksiä yläkropalle

Tee yksi lämmittelysarja kevyillä painoilla ylätaljassa ja penkkipunnerruksessa ennen varsinaisia työsarjoja

5 sarjaa x 6–8 toistoa

Punnerra painot rivakasti ylös, tuo ne jarrutellen alas (noin 4 sekuntia)

Lepää 2 minuuttia ja siirry liikkeeseen A2

5 x 3–5

Hyppää tankoon ja tule jarrutellen alas (10 sekuntia tai niin hitaasti kuin pystyt)

Lepää 10 sekuntia ja siirry liikkeeseen A3

5 x 8–10

Vedä tanko napakasti alas ja vie se jarrutellen ylös (noin 4 sekuntia)

Lepää 2 minuuttia ja siirry takaisin liikkeeseen A1





5 x 2–4

Punnerra tanko rivakasti ylös, tuo jarrutellen alas (noin 4 sekuntia)

Lepää 2 minuuttia ja siirry liikkeeseen A2

5 x 1–2

Hyppää tankoon ja laskeudu alas niin, että pysähdyt laskun aikana kolme kertaa kymmeneksi sekunniksi (tai niin pitkäksi aikaa kuin jaksat)

Ensimmäinen pito on yläasennossa, toinen pito on kyynärpäät 90-asteen kulmassa ja kolmas pito on viiden sentin päässä ala-asennosta

Lepää 10 sekuntia ja siirry liikkeeseen A3

5 x 6–8

Vedä tanko napakasti alas ja vie se jarrutellen ylös (noin 4 sekuntia)

Lepää kaksi minuuttia ja siirry takaisin liikkeeseen A1





5 x 5–7

Punnerra rivakasti ylös, tule jarrutellen alas (noin 4 sekuntia)

Lepää 2 minuuttia ja siirry liikkeeseen A2

5 x 4–6

Vedä itsesi ylös kaverin nostaessa nilkoista, tule jarrutellen alas omin voimin ilman avustajaa (noin 4 sekuntia)

Avustaja saa jelppiä vain silloin, kun nostat itseäsi ylös

Mikä on hyvä tulos?