Hyvä olo

Olut ja viini ovat samanlaisia krapulan aiheuttajia – ei ole väliä, missä järjestyksessä juomat juo

Juomajärjestystä olennaisempaa on, kuinka kovaan humalaan itsensä juo.

Krapulan kannalta näyttäisi olevan yhdentekevää missä järjestyksessä juomansa nauttii, tuore tutkimus osoittaa. Olennaisempaa on miten paljon ja kuinka kovaan humalaan itsensä juo.American Journal of Clinical Nutrition -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 90 vapaaehtoisen aikuisen kokeeseen, ja sen perusteella koehenkilöiden kokemaan krapulaan ei vaikuttanut se, joivatko he oluen jälkeen viiniä vai viinin jälkeen olutta.Eroja ei havaittu myöskään verrattuna verrokkiryhmään, joka joi vuorokerroilla pelkkää olutta tai pelkkää viiniä. Kaikissa ryhmissä veren alkoholipitoisuudet nousivat keskimäärin samalle tasolle.Juomajärjestyksen sijaan krapulaan odotetusti vaikutti humalan voimakkuus – krapulat olivat pahempia osallistujilla, jotka arvioivat olleensa kovassa humalassa tai olivat oksentaneet juomisen seurauksena.Krapulaoireisiin kuuluu tyypillisesti päänsärky, väsymys, jano, jännittäminen ja epämukavuus.