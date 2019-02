Hyvä olo

Oletko oikeasti aikuinen? Tee 10 kysymyksen testi, joka paljastaa armottoman totuuden













<section><h2><p>Mikä on aikuisuutesi aste?</p></h2></section><section><h2><p>Olet taapero!</p></h2><p><p>Ihana elämänvaihe! Edessäkin on vielä paljon mukavia asioita, kuten siirtyminen soseista oikeaan ruokaan – mutta nauti silti nyt, ei elämä tämän huolettomammaksi enää muutu!</p></p></section><section><h3><p>Olet aikuisehko.</p></h3><p><p>Painaako huoli ja ahdistus jo hiukan hartioita? Sellaista se on, aikuisuus. Älä anna periksi kokonaan, taistele vastaan – näytä iälle pitkää nenää ja jätä villisti pyykit yöksi koneeseen!</p></p></section><section><h3><p>Olet wanha!</p></h3><p><p>Siis kävelevä kestävyysvaje! Ja se on hyvä. Mitä tästä tulisi, jos aikuisia ihmisiä ei olisi? Kuka sitten tietäisi, miten asiat pitäisi oikeasti tehdä? Kuka ne tekisi loppuun asti, kun nuoriso velttoilee?</p></p></section><section><h3><p>Olet iätön!</p></h3><p><p>Nyt on vaikeaa määritellä! Ikä on tosiaan vain numero silloin, kun ihminen on niin vallattomasti hömpsö kuin sinä. Hyvin menee, jatka samaan malliin!</p></p></section><section><h2><p>Onko sinulla kauppojen kanta-asiakaskortteja?</p></h2></section><section><h3><p>Parisuhdetilanteesi?</p></h3></section><section><h3><p>Millainen on hyvä elokuva?</p></h3></section><section><h3><p>Miten asut?</p></h3></section><section><h3><p>Onko lapsia?</p></h3></section><section><h3><p>Mitenkä lemmikkieläinpuoli?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä liikutut?</p></h3></section><section><h3><p>Omistatko...</p></h3></section><section><h3><p>Kenelle soitat, kun haluat purkaa pahaa mieltä?</p></h3></section><section><h3><p>Kun kuulet sanan "talviurheilu", mieleesi tulee</p></h3></section>





