Hyvä olo

Voiko tämä olla totta? Nouse raput nopeasti 3 kertaa päivässä ja kuntosi kohoaa

Raput reippaasti ylös aamulla, päivällä ja iltapäivällä

Näin sovellat tietoa ja kohotat kuntoasi vaikkapa työpäivän lomassa

Etsi sopivat rappuset lähellä kotia tai työpaikkaa. Usein sellaiset löytyvät niinkin läheltä kuin omasta rappukäytävästä tai työpaikan rakennuksesta. Ja muista, että tähän tarkoitukseen sopivat myös ylämäet, kuntopyörät tai vastaavat. Kunhan pääset helposti spurttaamaan 20 sekuntia tehokkaasti.

Suuntaa rapuille aamulla, vaikkapa lounastauon alkajaisiksi ja esimerkiksi ennen iltapäivän kahvitaukoa. Muista, tarvitset vain 20 sekuntia!

Voit tehdä ennen rappuspurttia muutamia avaavia ja lämmittäviä liikkeitä, kuten haara-perushyppyjä. Mutta kun aloitat hieman varovaisemmin ja teet vaikkapa 2–3 ensimmäistä treenituokiotasi hieman rauhallisemmin, et tarvitse erillisiä lämmittelyjä.

Muista myös, että muuta liikuntaa kannattaa tehdä, jos suinkin ehdit. Lihaskuntoharjoittelu, pidemmät lenkit ynnä muut ovat edelleen erittäin suositeltavia. Lyhyet pikapätkät ovat vain erittäin aikatehokas ja todistetusti toimiva ratkaisu, jos treenille ei tahdo löytyä aikaa.