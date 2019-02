Hyvä olo

Terveellinen ruokavalio voi olla edullinen – katso päivän ruokaohjeet neljälle 16 eurolla

Nyt toistetaan : Maikki Marjaniemi neuvoo terveellisen ruokavalion, joka on myös edullinen

Katso yllä olevalta videolta, mitä kaikkea terveellistä 16 eurolla saa. Jutun lopusta löydät myös reseptit sekä kauppalistan päivän ruokia varten.

Suosi sesonkia

Tartu tarjoukseen

Tee itse

Häivytä hävikki

Valitse kauppojen omia merkkejä

Täydennä aterioita erilaisilla hiilihydraatin lähteillä





