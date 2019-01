Hyvä olo

”Arki on tulipalojen sammuttamista ja sinnittelyä” – 6 toimivaa tapaa taltuttaa kiirettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Älä puhu kiireestä

2. Luo elämään järjestystä

3. Tee priorisointilista

4. Hiljennä tietoisesti tahtia

5. Nauti elämästä

6. Taltuta aikavarkaat

Miksi?