Hyvä olo

Piinaako polvi? Tunnista tilanteet, joissa on aina syytä mennä lääkäriin

Rasitusvamman syy löydettävä

Nivelrikko ikääntyneiden vaiva

Huolla ja vahvista

Milloin lääkäriin?

Jos polven päälle ei pysty varaamaan tapaturman jälkeen painoa, siinä on selvä virheasento tai se lukkiutuu.

Mikäli kipu on kehittynyt vähitellen, voit tarkkailla tilannetta muutaman viikon. Mene lääkäriin, jos kipu ei asetu levolla ja tulehduskipulääkkeillä.

Turvonnut tai kuumottava polvi on aina syytä tutkituttaa pikaisesti.