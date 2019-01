Hyvä olo

Avaa kehon kireät jumikohdat putkirullalla – testasimme pintaverenkiertoa parantavan piikkirullan





Olen innokas cross trainer -laitteen käyttäjä, mutta en niin innokas venyttelijä. Minulla jää melkein aina alku- ja jälkivenytykset tekemättä.Niinpä päätin ostaa pienen rullan, kun se näytti niin helppokäyttöiseltä ja se mahtuu kotona minne tahansa.Ensin rulla pölyttyi cross trainer -laitteen vieressä viikon päivät. Katselin sitä ja sanoin itselleni, että huomenna sitten aloitan. Ja koittihan se päivä lopulta.Menin lattialle makaamaan ja laitoin rullan ensiksi pohkeiden alle. Seurasin mukana tulleita ohjeita – ja olihan se alussa hankalaa. Rullassa on niin paljon pieniä piikkejä, että pitää olla melko paksut treenivaatteet, etteivät piikit pistä liikaa. Esitteessä kerrotaankin, että piikkejä on peräti 10 000 ja ne toimivat myös akupunktion tavoin.Ensimmäisen kerran jaksoin rullailla mukana tulleiden treeniohjeiden mukaan noin viitisen minuuttia. Hiki nousi pintaan jo siinä ajassa.Ajattelin, että onkohan tässä mitään järkeä. Kului pari päivää ja nappasin taas piikkirullan esiin. Jaksoin taas vain viitisen minuuttia.Vähitellen olen kuitenkin alkanut käyttää rullaa ja voin sanoa, että se antaa käytön jälkeen keholle, varsinkin selälle ja reisille, hyvän olon tunteen.Käytän rullaa nyt kolmisen kertaa viikossa ja olen saanut pitkitettyä rullailuaikaa jo kymmeneen minuuttiin kerralla. Olen päättänyt, että tuo aika saa riittää.Edelleenkin katson rullaa päivittäin ja mietin, pitäisikö treenata enemmän kuin kolme kertaa viikossa. Toki rullatreenin jälkeen tulee hyvä olo ja keho nauttii, mutta on se hiivatin raskasta.Ehkä se on sen tarkoituskin.