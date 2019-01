Hyvä olo

Jumittaako painonpudotus? Kätevä purkkikikka auttaa kun motivaatio on hukassa

Kirjoita lapuille erilaisia tekoja, jotka liittyvät tavoitteeseesi tai asiaan, jonka haluat tehdä

Laita lappuset näkyvälle paikalle purkkiin

Kun tekeminen jumittaa tai motivaatio on hukassa, ota yksi lappu

Millaisia tekoja lappuihin kannattaa kirjoittaa?

Kuuntele 10 minuuttia inspiroivaa ja voimaannuttavaa musiikkia – saat lisää energiaa

Soita yhdelle sparraajalle ja pyydä muutama minuutti aikaa – ulkopuolinen paine voi olla avuksi

Päätä, että keskityt kirjoittamiseen 15 minuuttia ja palkitset sen jälkeen itsesi – aloituskynnys madaltuu

Ota itsestäsi kuva kirjoittamassa ja julkaise se somessa – se sitouttaa

Hakeudu inspiroivaan ympäristöön – se muuttaa myös mielentilaasi

Motivaation on tultava itsestä