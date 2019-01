Hyvä olo

Näistä merkeistä voit tunnistaa läheisen alkoholiongelman – kolme neljästä kokenut viinan kirot lähipiirissään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikakäyttöä vai riippuvuutta?

Riskikäyttäjä on ihminen, joka juo enemmän kuin suositukset sanovat. Riskikäyttäjiä on Suomessa noin 20 prosenttia miehistä ja noin kymmenen prosenttia naisista.

Päihderiippuvuus taas on sairaus, jossa päihteet valtaavat ihmisen elämän ja ajavat kaiken muun ohi. Päihderiippuvaisia Suomessa on noin 10 prosenttia. Heitä on kaikissa ammateissa, varallisuusluokissa sekä koulutustasoissa.

Niin kutsuttu ”rappioalkoholisti” on henkilö, jolla on pysyviä hermostovaurioita eikä hän kykene enää elämään itsenäisesti. Heitä suomessa on noin 15 000–20 000.





Alkoholismi on sairaus

4 merkkiä päihdeongelmasta

Alkoholista on tullut tärkeä osa elämää ja se kuuluu lähes kaikkeen vapaa-aikaan. Päihderiippuvainen suorittaa elämää, kunnes pääsee taas ottamaan. Alkoholi on arka puheenaihe. Päihderiippuvaisen reaktio on usein voimakas: hän suuttuu, syyttää ja selittelee tai vertaa omaa käyttöään muihin. Syyllisyys ja häpeä, minkä vuoksi riippuvainen alkaa salaamaan juomistaan. Hän voi voi myös vähätellä määriä tai jättää kertomatta esimerkiksi, että nappasi kaljaa hakiessa baaritiskillä snapsin. Jossain vaiheessa kuvioon voivat tulla piilopullot ja se, että riippuvainen juo näyttävästi ”yhden kaljan”, jolla hän voi selittää alkoholin hajua. Poissaolot ja peruutukset. Kotona tulee tilanteita, jossa jo sovitut asiat muuttuvat ilman järjellistä syytä. Työpaikalla tiimityöt alkavat olla haastavia, koska päihderiippuvainen ei kunnolla pysty osallistumaan tai ärtyy helposti. Lisäksi työssä alkaa tulla selittämättömiä poissaoloja.

Miten läheisen päihdeongelmaan voisi puuttua?