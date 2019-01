Hyvä olo

Miten saan isot lihakset, mutta mahdollisimman vähän rasvaa? Katso ammattilaisen toimivat vinkit

Kuinka paljon ja kuinka nopeasti lihasta voi saada?

Riittävästi ja raskasta

Tee noin 60–120 toistoa per lihasryhmä viikossa, jos olet aloittelija. Kokeneempana tee noin 100–200 toistoa.

Vedä työsarjoja per lihasryhmä per treeni keskimäärin 4–12.

Sarjoissa on 4–15 toistoa.

Sarjojen fiiliksen tulisi olla välillä ”sarjaan jää pari toistoa varaa” ja ”sarjan jaksaa tehdä juuri ja juuri.”

Palauttele sarjojen välillä 1–4 minuuttia.

Treenaa jokaista lihasryhmää pari kertaa viikossa.

Ota 4–8 viikon valein treeniin uusia ärsykkeitä; vaihda esimerkiksi liikkeitä tai painota sarjojen pituutta.

Plussakaloreita...

Proteiinia 2 grammaa per painokilo vuorokaudessa (esim. kana, kala, kananmunat, maitotuotteet)

Rasvaa 1–1,5 grammaa per painokilo vuorokaudessa (esim. oliiviöljy, rasvainen kala, avokado, pähkinät)

Loppuenergiamäärä hiilihydraateista (esim. täysjyväviljat, juurekset, hedelmät, marjat)

...vai miinuskaloreita?

Monenlaisia treenijakoja