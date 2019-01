Hyvä olo

Vastaa rehellisesti näihin 7 kysymykseen – voi paljastaa alkavan alkoholiongelman

”Alkoholi on oma, sääntövapaa saarekkeensa”

Kannattaa miettiä sitäkin, mikä arjessa on pielessä, jos se vaatii jatkuvaa nollaamista nimenomaan alkoholilla.

Pienet teot voivat vaikuttaa yllättävän paljon

Juotko samaan tahtiin kuin parikymppisenä opiskelijana?

Kuulen jatkuvasti kertomuksia siitä, että vähentämisen jälkeen unen laatu on parantunut, vatsa voi paremmin, pinna ei ole yhtä kireällä eikä olo ole yhtä tunkkainen.

Tipaton tammikuu voi johtaa juomisen vähentymiseen

7 kysymystä, jotka voivat paljastaa alkavan alkoholiongelman