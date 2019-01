Hyvä olo

Testaa, mistä olet oikeasti jumissa – kaksi liikettä paljastaa paljon

Kaksi hyvää liikettä

Laita nilkat koukkuun ja vedä varpaita itseesi päin. Pidä polvet suorassa, muttei ihan lukossa.

Taivuta lantiosta eteenpäin ja kumarru rangasta.

Älä paina päätä polviin, vaan työnnä sitä eteenpäin kuin tavoittelisit varpaiden yli. Muista painaa leuka rintaan.





Mene toispolviasentoon.

Kurota lattialla olevan polven puoleisella kädellä ylös. Vie lantiota eteenpäin.

Jos pystyt, nosta nilkka ylös lattiasta ja ojenna se suoraksi. Muista avata myös kunnolla rintakehää.

Älä kuitenkaan vedä alaselkää liian notkolle.





Miltä tuntuu?

kuinka pitkälle pääset

kuinka helpolta asento tuntuu, missä kiristää ja kuinka paljon

minkälainen tuntuma tarkalleen ottaen on

Hoida ja huolla