Hyvä olo

Haluatko kauniit kädet ja vahvan yläkropan? Tällä treenillä voit saada tuloksia jo muutamassa viikossa

Katso yläkropan treeni ja liikkeet artikkelin ohessa olevalta videolta!

Yläkropan tehotreeni

Pidä käsipainoja kädessäsi olkapäiden päällä. Kämmenet osoittavat itseäsi kohti ja kyynärpäät suoraan alaspäin.

Nosta painot ylös suorassa linjassa korvien vierestä ja käännä kämmeniä poispäin itsestäsi liikkeen lopussa.

Pidä kädet lähellä kroppaa etteivät ne karkaa liian kauas sivuille. Hartiat eivät saa nousta korviin!

Laske rauhallisesti alas ja toista.

Varo, ettei alaselkä pääse notkolle kun työnnät painoja ylös.

Voit tehdä liikkeen istuen tai seisten.

Laita painot päällekkäin ristiin ja ota napakka ote painojen risteyskohdasta.

Asetu puolinojaan takajalka suorana ja etummaiseen jalkaan tukien. Voit ottaa kevyesti tukea etujalasta toisella kädelläsi.

Pidä hyvä ryhti, niska ja selkäranka linjassa sekä hyvä tuki keskivartalossa. Nojaa kevyesti eteenpäin ja roikota painoja suorassa kädessä.

Aktivoi yläselkä ja lavan alueen lihakset. Vedä lapa ensin taakse ja paino lähelle kylkeäsi keskittyen tuntumaan yläselässä. Pidä hetki ja laske hallitusti alas. Toista.

Pidä lähtöasennossa kyynärpää lähellä kylkeä. Lähde koukistamaan kyynärvartta kohti rintaa käyttäen hauislihasta.

Palauta hallitusti suoraksi ja toista.

Asetu hieman etukumaraan. Pidä käsi 90 asteen kulmassa ja kyynärpää pysyy lähellä kylkeä.

Ojenna kättä suoraksi taakse käyttäen ojentajalihasta. Laske jarruttaen takaisin kulmaan ja toista.

Asetu selinmakuulle penkille, kantapäät tukevasti maassa. Pyöräytä hartiat taakse ja lavat yhteen.

Tuo painot lähelle rintaa ja pidä neutraali ote käsipainoissa. Älä käännä kyynärpäitä liikaa sivuille.

Työnnä käsipainot ylös rinnan päälle niin, ettei paino ole liikaa hartialla eli keskity työntämään liike rintalihaksilla.

Laske hallitusti alas, tunne venytys, pidä hetki ja työnnä painot takaisin ylös.

Istu penkille ja nojaa eteen niin, että yläkroppasi on vaakatasossa.

Tuo käsipainot alas jalkojen viereen.

Nosta painot ala-asennosta sivuille käyttäen takaolkapäitä. Jarruta alas tuontia.

Älä heitä käsiäsi sivuille, vaan keskity oikeaan tuntumaan eli nosta painot ylös ja pyri pitämään painoja yläasennossa edes pieni hetki.

Älä pelkää voimatreeniä!