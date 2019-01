Isot tuloerot voivat johtaa kahteen eri elintasoon yhdessä perheessä – ”Mies sanoi, että saathan syödä samaa ruokaa ja tulla samalle lomalle”

Hyvä olo

Isot tuloerot voivat johtaa kahteen eri elintasoon yhdessä perheessä – ”Mies sanoi, että saathan syödä samaa r

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahat vain harvoin täysin yhteisiä

Köyhyys voi olla iso ongelma

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ullan-33-parisuhde-oli-jatkuvaa-riitelya-rahasta-nyt-eron-jalkeen-rahat-riittavat-eika

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/mariannen-45-uusperheessa-vanhemmilla-eri-elintaso-kuin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyo-ja-raha/5-kotitaloutta-kertoo-kuinka-paljon-ruokaan-kuluu-kuukaudessa-pihistelija-syo

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/kolmekymppinen-julia-laski-kuinka-paljon-avioero-maksaa-tyly