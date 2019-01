Hyvä olo

Suomalaiset hoitajat listasivat hankalimmat ja hauskimmat potilaat – katso, mihin kategoriaan itse kuulut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Manaaja

Puhelias

Googlaaja

Vähättelijä

Humoristi

Dramaattinen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/sairaanhoitaja-ulla-lahes-tuplasi-vuosiansionsa-ja-lyhensi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/10-ihanaa-syyta-miksi-sairaanhoitajakaveri-ylivoimaisesti-parasta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/masennuksen-taustalla-onkin-12-eri-syyta-osuuko-jokin-niista-sinuun

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/suomalaiset-kertovat-nyt-nama-ovat-todellisia-paskaduuneja