Hyvä olo

Viina nousee vanhemmiten yhä enemmän päähän ja siihen on selvä syy

Kroppa on armeliaimmillaan alkoholin aiheuttamalle rasitukselle noin 30 ikävuoden kieppeillä.

30 ikävuoden jälkeen kehon sietokyky alkoholin suhteen alkaa pikkuhiljaa alentua ja kiihtyy 40 ikävuodesta eteenpäin.

Yli 65-vuotiaiden keho ei kestä enää samoja määriä alkoholia kuin nuorempien.

Selvät riskit

Entä jos läheisen juominen huolestuttaa?

Ota asia esille jo silloin, kun mitään haitallista - kuten kaatumisia tai muistikatkoja - ei ole vielä tapahtunut Varaa rauhallinen keskustelupaikka ja ala purkaa asiaa kysymällä, ovatko asiat vanhempasi elämässä hyvin. Tunteeko hän itse itsensä terveeksi? Älä toru tai syyllistä Katso lääkekaappiin! Keskustele ja kerro alkoholin yhteisvaikutuksista lääkkeiden kanssa Tarjoudu auttamaan tarpeen vaatiessa