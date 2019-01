Hyvä olo

Haluatko vahvemmat lihakset ja energisemmän olon? Vain kuusi liikettä riittää

Koko kropan treeni

Jalat ovat hartian levyisessä haara-asennossa, polvet ja varpaat kulkevat samassa linjassa, polvet ovat aavistuksen ulospäin.

Kyykkää peppu taakse ja alas. Pidä paino kantapäillä.

Pidä selkä suorana ja rinta rottingilla koko liikkeen ajan.

Tee alhaalla kolme pientä joustoa ja ponnista ylös.

Laskeudu pehmeästi alas ja toista liike.

Helpota: jätä hyppy pois ja nouse kyykystä normaalisti eli ojenna lantio ja käytä pakaralihaksia.

Asetu punnerrusasentoon, niska ja selkäranka samassa linjassa, keskivartalo tiukkana, polvet maassa.

Tuo toinen käsi kirjan päälle, toinen pysyy lattialla.

Tuo vartalosi hallitusti alas, pysäytä hetkeksi ala-asentoon ja punnerra itsesi räjähtävästi ylös.

Vaihda toinen käsi kirjan päälle ja punnerra toiselle puolelle.

Haasta: pidä polvet ilmassa.

Asetu selinmakuulle jalat koukussa ja kirja käsissä.

Tuo kädet ja jalat yhteen niin, että vaihdat kirjan paikkaa käsistä jalkojen väliin.

Ojenna jalat niin alas kuin saat ilman, että alaselkä irtoaa maasta.

Tuo jalat takaisin yläasentoon.

Vaihda kirjan paikka käsiin ja tee sama aukaisu pitäen kirjaa käsiesi välissä.

Helpota: pidä jalat koukussa koko liikkeen ajan.

Haasta: tee liike suorin jaloin.

Tee seisoma-asennosta sivukyykky oikealle. Katso, että polvet ja varpaat ovat samassa linjassa.

Peppu tulee taakse, selkä pysyy ryhdikkäänä.

Laskeudu liikkuvuutesi sallimaan syvyyteen. Ponnista räjähtävästi ylös.

Tuo myös polvi ylös.

Pidä hyvä keskivartalohallinta ja toista.

Kevennä: Tee liike pienempänä ja jätä polven nosto pois.

Asetu yhdelle jalalle, ota kirja käsiin, pidä keskivartalossa hyvä hallinta.

Taita lantiota taaksepäin selkä suorana, toinen jalka osoittaa taakse viistoon.

Huolehdi, että selkä on suorana, ja että kirja kulkee läheltä reittä.

Pysäytä ala-asentoon ja tee kirjalla kulmasoutu eli tuo kirja kohti rintaa.

Palauta ja suorista lantio takaisin ylös. Käytä takareisien ja pakaroiden lihaksia.

Kevennä: tee liike kummatkin jalat maassa.

Asetu päinmakuulle kädet niskan takana.

Nosta yläkroppa ylös käyttäen selän ojentajalihaksia.

Taivuta ensin oikealle ja kosketa kädellä takapuolta. Tuo yläkroppa takaisin keskelle.

Toista toiselle puolelle, palauta keskelle ja tuo yläkroppa alas. Toista.

45 sekuntia töitä, 25 sekuntia lepoa

Tee tasosta riippuen 2–4 kierrosta

Pidä kierrosten välissä noin kahden minuutin tauko

Muista alkulämmittely!