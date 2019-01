Hyvä olo

Piia Koriseva vaihtoi alkoholin makuvesiin – uni parani, turvotus laski ja iho kirkastui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Pömppömaha laski”

Määritteleekö alkoholi arkeasi?

Kuinka paljon ylimääräisiä kaloreita saat?

Mitä alkoholi tekee terveydellesi?

Vaikuttaako se arkeesi tai ihmissuhteisiisi?

Tipattomalla kääntöpuolensa