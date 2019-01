Hyvä olo

Nämä 7 piirrettä yhdistävät ihmisiä, joilla on paras persoonallisuus – osuvatko sinuun?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nämä 7 piirrettä yhdistävät ihmisiä, joilla on terve persoonallisuus

Hän pystyy kokemaan ja ilmaisemaan tunteitaan avoimesti. Hän on suoraviivainen, aito eikä yritä manipuloida toisia. Hän pystyy ylläpitämään läheisiä ihmissuhteita. On lämminhenkinen ja ystävällinen. Hän kokee iloa, rakkautta ja muita positiivisia tunteita säännöllisesti. Hän on itsevarma omista kyvyistään. Hän on henkisesti vakaa. Ei yleisesti masentunut tai ahdistunut eikä erityisen altis vihastumaan tai reagoimaan tilanteisiin kielteisesti. Hän sietää kohtalaisen hyvin stressiä.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/kummalla-puolella-sankya-nukut-se-voi-kertoa-sinusta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/10_pienta_asiaa_jotka_paljastavat_luonteesi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/seksi/oletko-yksi-heista-tutkimus-paljasti-tallaiset-tyypit-harrastavat-eniten

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/oletko-aamu-vai-iltavirkku-psykologi-kertoo-mitka-ovat-hallitsevia