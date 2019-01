Hyvä olo

Näin saat uudenvuodenlupaukset kerrankin pidettyä – tarvitset vain 3 asiaa

Vain 3 asiaa

Muistuta itseäsi päivittäin siitä, mitä haluat saada aikaan. Toimi! Toisin sanoen ota tavoitteesi saavuttamiseksi konkreettisia askelia. Ne voivat olla hyvin pieniäkin. Älä jää yksin. Etsi joku, jonka kanssa voit sparrailla tai kerro ympärilläsi oleville ihmisille, mitä haluat saavuttaa.

Muutos on treenaamista





Haasta itsesi ja kaverisi