Hyvä olo

Ookko nää kuullu rössystä? Testaa, sujuuko Oulun murre sinulta!













<section><h2>Ossaakko nää porista oululaisen kanssa?</h2><p><p>Mikä ihimeen kompiainen? Lyyssi? Selvitä, kuinka paljon ymmärrät paikallista murretta.</p></p></section><section><h2>Mikä on rössy?</h2></section><section><h3>Miten ollaan ölövinä?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa onnikka?</h3></section><section><h3>Mikä on känkky?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa kompiainen?</h3></section><section><h3>Mikä on lyyssi?</h3></section><section><h3>Mikä on lööki?</h3></section><section><h3>Mitä oululainen tekee, kun se vinttaa?</h3></section><section><h3>Millainen henkilö on renttahelekku?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa ookata?</h3></section><section><h2>Ookko nää ny iha saletisti yrittäny? Vai aijeerasikko nää?</h2><p><p>Hyvät aikeet, mutta vähän heikostihan tämä meni. Teeppä testi uuestaan, jos sulla on siihen rääpyä!</p><p>*aijeerata = lyödä leikiksi :grinning:</p></p></section><section><h3>Kuijjeilekko nää?</h3><p><p>Menikö arvuuttelun puolelle? Vai oululaiseksi pelleilyksi? No mutta kukapa hassuja oululaisia täysin ymmärtäisi.</p></p></section><section><h3>Ookko nää avojalakane oululainen?</h3><p><p>Taidat olla aito oululainen tai ainakin viettänyt sellaisen kanssa paljon aikaa. Källi suoritus!</p></p></section>





