Hyvä olo

4 asiaa, jotka kertovat siitä, että väsymyksestä on tullut sairaus

Väsymys on voimakasta ja se kestää kuukausia, usein vuosia Väsymys voi lisääntyä vähäisenkin rasituksen seurauksena Väsymys ei häviä levossa vaan olo tuntuu väsyneeltä myös aamulla Väsymykseen liittyy usein yksi tai useampi ruumiillinen oire, kuten lihaskipu, huimaus, päänsärky ja unettomuus

”10 vuoden kokemus vähättelystä”

Ei erityistä hoitokeinoa

Mikä muu voi väsyttää?

