Kauppiaat paljastavat, millaisille ihmisille on helpointa myydä asioita – katso, mihin ryhmään kuulut

Ostava asiakas, paras asiakas

Ystävättäret. ”Lupaavin kombo. He kannustavat toisiaan. ”Tuo sopisi sinulle! Osta vaan!” Äiti ja aikuinen tytär. ”Toimii usein myös hyvin. Äiti maksaa.” Hyvissä väleissä keskenään olevat ihmiset. ”Rohkaisuun tai hillitsemiseen vaikuttaa eniten asiakkaiden välinen henkilökemia ja persoonallisuudet. Joskus pariskunnissakin näkee pyyteetöntä rohkaisua eikä vain jarrutusta!” Viime tingassa liikkeellä olevat aviomiehet. ”Paras.” Mustat hevoset. ”Suurimmat kertaostokset tekevät myyntitapahtumissa he, jotka eivät vaikuta yhtään kiinnostuneilta tuotteista tai siitä, mitä heille kertoo. Sitten he tulevat kohta uudestaan ja ostavat ilman kyselyitä ’tämän, tämän ja tämän.’” Lapsi & vanhempi -kombo. ”Yleensä hyvä, lastentuotekaupassa siis. Lapsi tietää mitä haluaa ja saa sen, jos se on vanhemman mielestä järkevää. Jos lapsi toivoo ’vääriä’ asioita, hänet raahataan niin nopeasti pois, että tarpeellisetkin ostokset jäävät tekemättä.” Lapsi & äiti & isoäiti -kombo. ”Ihania, parhaita. Ostavat kaiken, mikä on hyväksytty kolmessa sukupolvessa.”

Tiedättehän sen sanonnan, että jollain on ”ostohousut jalassa”?Se on ihana tunne, kun ostohousut solahtavat jouluruuhkassa jalkaan. Silloin lasiset koristeporot alkavat näyttää uskomattoman upeilta ja kaiuttimista soljuva joulumusiikki kuulostaa poikkeuksellisen koskettavalta. Satiininen aamutakki tuntuu järkiostokselta, minkä tahansa kotimaisen tuotteen ostaminen melkein hyväntekeväisyydeltä.Tässä mielentilassa minulle on helppoa myydä mitä vain. Huomaavatkohan kauppiaatkin sen?– Joskus sen aistii, että asiakkaalla on ostohousut, mutta ei läheskään aina, sanoo helsinkiläinen second hand -kauppias.Kauppiaan näkökulmasta minua kannattaa kuitenkin tervehtiä lämpimästi, koska näytän juuri potentiaaliselta asiakkaalta, nimittäin:– Toki riippuu toimialasta. Mutta minä näkisin, että ne ovat naiset, keski-ikää lähestyvät ja vanhemmat naiset, jotka kiitettävällä tavalla pyörittävät talouden rattaita!Kauppias tykkää myös muista asiakkaista, kunhan he vain ostavat. Kysyimme muutamalta yrittäjältä, ketkä ovat ostohousumielessä lupaavimpia asiakasryhmiä. Näin vastattiin: