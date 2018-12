Hyvä olo

Yksi merkki paljastaa ehkä parhaiten, jos naisen hormonitoiminnassa on ongelmia

Kuukautiskierto merkkinä

Paino voi vaikuttaa

Ehkäisyvalmisteita monenlaisia

”Lähes kaikille löytyy vaihtoehto”

Ehkäisyvalmisteiden etuja

Pystyt säätelemään kuukautisten ajoitusta tai ottamaan kuukautiset harvakseltaan

Vähentävät kuukautisvuodon määrää ja kipuja

Hoitavat endometrioosia

Yhdistelmäehkäisypillerit suojaavat munasarja- ja kohtusyöviltä sekä tulehduksilta

Ovat luotettavin ehkäisytapa

Hormonikierukan avulla kuukautisvuodot voivat jäädä kokonaan pois