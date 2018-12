Hyvä olo

Kommentti: Ennen nauratti, kun mummo ja Annikki puhuivat sairauksistaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt ikää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko sopivaa hehkuttaa aurinkoista ilmaa, jos toisen elämään on laskeutunut pimeys? Voiko sanoa, että tulin pyörällä, jos toinen ei enää koskaan kävele? Saako omista pikkuongelmista puhua, jos toisen sairaus on edennyt?

Terveyden

Muistan opiskeluvuosilta, kun kävin mummolassa, ja mummo ja hänen sisarensa Annikki puhuivat sairauksista, omistaan ja muiden. Juttua riitti vaikka kuinka!Nauratti.Olin nuori opiskelija. Voimieni tunnossa. Sairaudet tuntuivat kaukaisilta. Että tällainenkin maailma on!Opiskelijasolussa kerroin kämppäkavereille, mistä mummolassa oli puhuttu. Nauroimme kaikki. Emme tietenkään kenenkään sairauksille vaan sille, että se oli meille kaukainen maailma.Oman dynaamisen arjen valossa tuntui hassulta, että jotkut puhuivat tuntikausia sairauksistaan. Oma elämä oli sitä, että jonotin öisin lahkeet jäässä yökerhoon, ja lauloin Spice Girlsin tahdissa: I’ll tell you what I want, what I really really want.Perjantaisin osallistuin baarikierrokselle, jossa juotiin yksi tuoppi olutta kadun jokaisessa pubissa. Kontrasti mummolan lääkedosetteihin oli valtava.on tullut. Lähipiirissä on paljon sairautta. Enää ei naurata.Nykyään kun kavereiden kanssa tapaamme, olemme kuin mummo ja Annikki. Puhumme sairauksista. Yhdellä narisevat polvet, toisella on verenpainetta, kolmannella diabetes.Taannoin nuoruuden kämppis yöpyi sohvallani. Se sama, jonka kanssa olimme hihitelleet mummon ja Annikin jutuille. Nyt hänellä oli aamulla lääkäri. Rinnasta vuoti nestettä.En uskaltanut googlata, mitä netissä sanottiin. Yritin rauhoitella: Ei se varmaan mitään ole! Suomessa on parhaat lääkärit!Tällä kertaa hän selvisi säikähdyksellä.Kaikki eivät kuitenkaan saa hyviä uutisia.Olen usein kaivannut takaisin mummolan sohvalle. Nyt olisi paljon kysyttävää. Haluaisin tietää, miten lohdutetaan vakavasti sairasta. Mistä esimerkiksi saa puhua ja mistä ei.Onko sopivaa hehkuttaa aurinkoista ilmaa, jos toisen elämään on laskeutunut pimeys?Voiko sanoa, että tulin pyörällä, jos toinen ei enää koskaan kävele? Saako omista pikkuongelmista puhua, jos toisen sairaus on edennyt?arvon ymmärtää usein vasta kun sairastuu. Sairaan ihmisen maailma on erilainen kuin terveen. Elämään tulee silloin paljon rajoituksia, pelkoa, surua ja kipua.Onneksi potilaita auttaa keskinäinen musta huumori. Kuusikymppisellä entisellä työkaverillani oli tapana naureskella perjantaisin: Nykyään menee viikonloppuna saman verran rahaa apteekkiin kuin ennen meni Alkoon!