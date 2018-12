Hyvä olo

Tutkimus: Kahvia juomalla saattaa elää pidempään

13.12. 9:44

Kahvi Aiemmissa tutkimuksissa kahviin on liitetty monia suotuisia terveysvaikutuksia.

Kahvinjuojien on havaittu säästyvän muun muassa tyypin 2 diabetekselta ja sydänsairauksilta hieman muita todennäköisemmin. Nyt kahvinjuonti on yhdistetty myös pitempään elinikään.



Havainto julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja se perustuu 20 000 espanjalaisen terveystietoihin. Seurannan aikana 340 osallistujaa menehtyi.



Kun tutkijat yhdistivät tiedot kahvinjuonnista ja kuolleisuudesta, he havaitsivat kahvia juovien pysyneen todennäköisemmin hengissä seurannan ajan. Yhteys voimistui mitä enemmän kahvia henkilö joi, mutta se havaittiin vain yli 54-vuotiailla.



Kahvin juomisen lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, joten niitä kannattaa tulkita varovasti. Aiemmissa tutkimuksissa kahviin on kuitenkin liitetty monia suotuisia terveysvaikutuksia, jotka saattavat hyvinkin vaikuttaa kuolleisuuteen, vaikka vaikutus ei olisi kovin suuri.