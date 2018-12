Hyvä olo

Huonot kengät voivat aiheuttaa vammoja – muotivillitykset näkyvät lääkärin vastaanotolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oireina kipua ja turvotus

Vinkkejä juoksukenkien valintaan

Mene liikkeeseen, jossa on paljon eri merkkejä.

Kokeile eri malleja juoksusukkien kanssa ja kuuntele itseäsi. Toiselle epäsopiva kenkä saattaa sopia toiselle.

Valitse istuvat ja tarpeeksi tilavat juoksukengät. Pisimpien varpaiden väliin on hyvä jäädä reilu sentti tilaa.

Myös leveyssuunnassa on oltava riittävästi tilaa varsinkin päkiöiden kohdalla.

Kenkien kantakupin on oltava omaan kantapäähän sopiva, eikä jalka saa liikkua kantapäästä.

Matalakantaisissa kengissä juoksijan pohkeet, jalkapohjan lihakset ja nilkat ovat tehokkaasti käytössä.

Kokeile juosta kengillä. Hyvät kengät mahdollistavat nopean askelkontaktin ja rullaavan askeleen. Kävellessä hyvältä tuntuvat kengät saattavat juoksun aikana olla liian jäykät tai tuetut.